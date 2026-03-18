먹방으로 3000만개 팔렸는데…‘표백제 즉석식품’ 발칵

구독자 1250만 명의 중국 유명 인플루언서가 광고한 인기 즉석식품이 유해 화학물질로 표백되고 비위생적인 환경에서 제조된 정황이 드러나 논란이 커지고 있다. 해당 식품을 제조한 공장은 당국 조사를 받은 뒤 생산 중단 및 영업정지 조치를 받았다.
● 먹방으로 팔린 인기 식품…공장 내부는 ‘엉망’
14일(현지시간) 중국식품보는 쓰촨성 난충시 자링구에 있는 한 식품 생산 공장의 심각한 위생 문제를 보도했다.
문제가 된 제품은 중국 유명 인플루언서 ‘루하(鹿哈)’가 라이브커머스를 통해 판매한 ‘공차이 첸청두(贡菜千层肚)’다. 이 제품은 공차이(줄기상추를 말린 채소)와 소의 위 부위를 매운 양념에 버무린 즉석식품이다.
루하는 라이브 방송에서 해당 제품을 직접 먹으며 “비린내가 전혀 없다”, “신선한 소 위를 공장에서 만들어 바로 배송한다” 등의 표현으로 소개하며 판매했다. 이 제품의 누적 판매량은 3000만 건에 달하는 것으로 알려졌다.
식품을 제조한 공장 내부 영상에는 비위생적인 작업 환경이 고스란히 담겼다. 작업자들이 제품을 찌는 과정에서 담배를 피우는가 하면, 지저분한 작업장 바닥에 육류를 쌓아둔 채 손질하는 모습도 포착됐다. 심지어 육류를 하얗게 표백하기 위해 식품 사용이 금지된 과산화수소를 사용한 정황까지 제기됐다.
● 당국, 공장 영업정지 조치…루하 측 환불·3배 보상
쓰촨성 난충시 자링구 시장감독관리국은 지난 15일 관련 상황을 담은 통보문을 발표했다.
당국은 전날 보도된 영상을 확인한 뒤 같은 날 오후 6시 해당 식품 공장에 대한 현장 점검에 착수했다. 이후 해당 업체를 정식 입건해 조사에 들어갔으며, 즉시 생산 중단과 영업정지 후 정비 명령을 내렸다.
원재료와 완제품은 당국이 먼저 확보해 보존 조치했으며, 같은 날 채취한 시료에 대한 검사도 진행 중이다. 당국은 추가 조사를 거쳐 사실관계가 확인되는 대로 법에 따라 처리한 뒤 결과를 공개하겠다고 밝혔다.
문제가 된 제품을 판매했던 루하 측도 후속 조치에 나섰다. 루하 측은 “해당 제품을 구매한 이용자에게 우선 환불을 진행하기로 했다”며 “환불과 별도로 주문 금액의 3배를 추가 보상할 예정이고, 관련 정보를 제출하면 7영업일 내 환불과 보상 지급을 마칠 것”이라고 밝혔다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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