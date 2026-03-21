李, 대전 화재현장 방문… “2차 사고 안 나게 챙겨달라” 당부

이재명 대통령이 대전 대덕구 자동차 부품공장 화재 발생 다음날인 21일 현장을 방문했다. 이 대통령은 현장 관계자에게 남은 실종자를 찾을 방법 등을 물었다.
이 대통령은 이날 오후 3시 5분경 사고 현장에 도착한 뒤 소방대원들과 악수로 인사를 나눴다. 이후 사고 수습 현황판 앞에서 소방당국의 화재 개요 등 설명을 들었다. 이 과정에서 이 대통령은 건물 안에 있는 것으로 추정되는 실종자를 어떻게 찾을지 등을 물었다.
이후 화재로 인해 붕괴된 지점으로 이동한 이 대통령은 인명 피해 상황 및 수색 계획 등 소방 관계자의 설명을 들었다. 김승룡 중앙긴급구조통제단장은 이 대통령에게 “오후 12시 10분 구조 대상자 1명 추가로 찾았다. 14명 중 11명 찾았다. DNA로 신원 확인 절차 거치고 있으나 (확인이) 어렵다”고 설명했다. 또 “점심 시간이 12시 반부터 오후 1시 반까지 1시간인데 화재가 났다“며 ”사람들이 모여 있어 한 곳에서 발견됐다“고 덧붙였다. ”샌드위치 패널 구조가 화재를 키웠다“는 설명도 곁들였다.
이 대통령은 설명을 듣는 중간중간 통제단장에게 귓속말을 하기도 했다. 이후 실종자 현황 등을 물은 뒤 건물 외벽을 보며 ”다 녹았다“고도 했다.
이 대통령은 현장을 떠나며 ”2차 사고 안 나게 잘 챙겨달라“고 당부하며 소방대원들과 악수를 나눴다. 이후에도 통제단장에게 사망자 및 실종자 가족들의 현 상태 등을 추가로 물었다.
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