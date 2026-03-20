전남교육청 나주도서관, 구독형 전자책 서비스 ‘부커스 존(Bookers Zone)’ 운영

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전라남도교육청 나주도서관(관장 김의곤)은 지역 주민과 학생들의 디지털 독서 접근성 향상을 위해 전라남도교육청 소속 도서관에 구독형 전자책 서비스 ‘부커스 존(Bookers Zone)’을 새롭게 운영한다고 밝혔다.

‘부커스존’은 도서관 내에서 도서관 Wi-Fi 연결을 통해 전자책 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있는 서비스로, 회원가입이나 구독권 구입 등 별도의 복잡한 절차없이 도서관을 방문한 이용자가 스마트폰이나 태블릿 등 개인 모바일 기기로 다양한 전자책을 열람할 수 있도록 지원한다.

이번 서비스 구축으로 전라남도교육청 소속 26개 도서관 이용자들은 여러 분야의 전자책 콘텐츠를 보다 간편하게 접할 수 있게 됐다. 특히, 전자도서관 구독형 서비스(부커스) 이용권을 부여받지 못한 이용자들도 도서관 방문을 통해 ‘부커스 존’을 이용할 수 있도록 함으로써, 디지털 독서 서비스의 사각지대를 해소하고 보다 많은 이용자에게 균등한 독서 기회를 제공할 것으로 기대된다.

전라남도교육청 전자도서관은 전자책 ‘부커스’, 오디오북 ‘윌라’를 비롯해 시요일, 리딩게이트, DBpia, ‘윌라존’ 등 다양한 디지털 콘텐츠를 제공하고 있다. 여기에 ‘부커스존’ 서비스가 더해지면서 이용자 중심의 전자자료 서비스가 더욱 강화됐다.

김의곤 관장은 “부커스존 구축으로 도서관을 찾는 이용자들이 더욱 편리하게 전자책을 이용할 수 있게 됐다. 앞으로도 다양한 전자자료 서비스를 확대해 지역민의 독서문화 활성화에 힘쓰겠다.”라고 말했다.

최용석 기자 duck8@donga.com
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