전남교육청 나주도서관, 구독형 전자책 서비스 ‘부커스 존(Bookers Zone)’ 운영

전라남도교육청 나주도서관(관장 김의곤)은 지역 주민과 학생들의 디지털 독서 접근성 향상을 위해 전라남도교육청 소속 도서관에 구독형 전자책 서비스 ‘부커스 존(Bookers Zone)’을 새롭게 운영한다고 밝혔다.
‘부커스존’은 도서관 내에서 도서관 Wi-Fi 연결을 통해 전자책 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있는 서비스로, 회원가입이나 구독권 구입 등 별도의 복잡한 절차없이 도서관을 방문한 이용자가 스마트폰이나 태블릿 등 개인 모바일 기기로 다양한 전자책을 열람할 수 있도록 지원한다.
이번 서비스 구축으로 전라남도교육청 소속 26개 도서관 이용자들은 여러 분야의 전자책 콘텐츠를 보다 간편하게 접할 수 있게 됐다. 특히, 전자도서관 구독형 서비스(부커스) 이용권을 부여받지 못한 이용자들도 도서관 방문을 통해 ‘부커스 존’을 이용할 수 있도록 함으로써, 디지털 독서 서비스의 사각지대를 해소하고 보다 많은 이용자에게 균등한 독서 기회를 제공할 것으로 기대된다.
전라남도교육청 전자도서관은 전자책 ‘부커스’, 오디오북 ‘윌라’를 비롯해 시요일, 리딩게이트, DBpia, ‘윌라존’ 등 다양한 디지털 콘텐츠를 제공하고 있다. 여기에 ‘부커스존’ 서비스가 더해지면서 이용자 중심의 전자자료 서비스가 더욱 강화됐다.
김의곤 관장은 “부커스존 구축으로 도서관을 찾는 이용자들이 더욱 편리하게 전자책을 이용할 수 있게 됐다. 앞으로도 다양한 전자자료 서비스를 확대해 지역민의 독서문화 활성화에 힘쓰겠다.”라고 말했다.
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