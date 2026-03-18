“군밤 샀는데 돌멩이 3개”…광양매화축제 노점 논란

제25회 광양매화축제장 인근 불법 노점에서 돌멩이가 담긴 군밤 봉지를 판매했다는 논란이 확산하자 지자체가 긴급 점검에 나섰다.
17일 전남 광양시에 따르면 최근 축제장을 방문한 한 관광객은 군밤 내용물에 돌이 섞여 있었다는 영상과 함께 거스름돈을 받지 못했다는 내용을 온라인에 게시했다.
이 관광객은 지난 14일 소셜네트워크서비스(SNS) 스레드에 “(군밤을 샀는데 봉지의) 무게가 가벼워서 몇 개 들어있는지 보려고 영상을 찍었다. 돌이 3개 들어있더라”며 “축제에 가서 무언가 사려면 꼭 확인하고 사라. 당일 투어로 시간이 촉박해서 따지지 못했다”고 토로했다.
그는 6000원권 지역상품권 두 장으로 1만 원어치 군밤을 사려 했으나 상인으로부터 거스름돈이 없다는 답변을 들었다고도 주장했다.
사연을 접한 누리꾼들은 “바람에 봉지가 날아갈까 봐 돌을 넣어둔 전시용 상품으로 잘못 준 것 같다. 실수일 것 같지만 어이가 없다” “축제 기간 지역상품권도 화폐랑 마찬가지인데 거스름돈을 안 주는 것은 말이 안 된다” 등의 반응을 보였다.
광양시에 따르면 해당 노점은 공식 허가 구역 밖에서 운영된 불법 노점으로 파악됐다.
시는 일부 불법 노점으로 인해 축제 전반에 대한 부정적 이미지가 확산하지 않도록 현장 관리 및 계도를 강화했다.
시는 축제 개막 전인 지난달 19일부터 합동 단속을 실시해 왔다. 현재 건축·도로·농지·산림·식품 등 5개 분야에 53명의 인력을 투입해 단속 활동을 벌이고 있다. 1·2차 계고에도 시정되지 않을 경우 고발이나 행정 처분할 방침이다.
시 관계자는 “일부 사례가 SNS를 통해 확산하며 우려가 커진 만큼 사안을 엄중하게 보고 있다”면서 “사실관계를 철저히 확인해 필요한 조치를 취하겠다”고 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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