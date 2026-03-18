부산서 항공사 기장 피살… 피의자 前부기장 체포

전날 일산서도 다른 기장 살해 시도
“함께 근무한 조종사들에 앙심 추정”
경찰, 60여명 전담팀 꾸려 추적 검거
한 항공사의 기장으로 근무 중인 50대 남성이 부산 자택에서 흉기에 찔려 숨졌다. 경찰은 피해자와 같은 항공사에서 일했던 전 부기장을 피의자로 검거했다.
17일 부산경찰청에 따르면 이날 오전 7시경 부산 부산진구 전포동의 한 아파트 복도에서 50대 중반의 남성이 흉기에 여러 차례 찔려 피를 흘린 채 쓰러져 있는 것을 이웃 주민이 발견해 경찰에 신고했다. 항공사 기장으로 일했던 피해자는 심정지 상태인 채로 곧바로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
경찰은 범행이 이날 오전 5시 30분부터 7시 사이에 이뤄진 것으로 보고 있다. 피해자는 평소처럼 아침 운동을 하려고 가족과 함께 거주하던 집을 나선 직후 변을 당한 것으로 보인다. 피해자는 목과 어깨, 손 등에 상처가 있었고 방어흔도 확인됐다. 범행에 사용된 흉기는 아직 발견되지 않았다.
경찰은 수도권에 거주하는 피의자가 아파트 계단을 통해 올라가 피해자를 기다렸다 범행을 저지른 것으로 보고 있다. 아파트 복도에는 폐쇄회로(CC)TV가 없어 정확한 범행 장면은 확인되지 않았다.
피의자로 지목된 전 부기장은 숨진 피해자와 같은 항공사에서 근무했고, 2024년 4월경 퇴사한 것으로 알려졌다. 경찰은 피의자가 과거 함께 근무했던 조종사들에게 앙심을 품고 범행을 저질렀을 가능성에 무게를 두고 있다. 그는 전날인 16일 경기 고양시 일산서구에서도 다른 기장을 상대로 뒤에서 덮쳐 목을 조르는 식으로 유사 범행을 시도했으나 미수에 그친 것으로 확인됐다. 해당 피해자 역시 피의자의 상사였던 것으로 전해졌다. 업계 관계자들 사이에선 이 부기장이 과거 항공사 근무 과정에서 평가 등을 둘러싼 갈등을 겪었을 가능성도 제기된 것으로 알려졌다.
경찰은 사건 직후 항공사와 협의해 피의자와 함께 근무했던 경험이 있는 현직 기장 8명을 신변 보호 조치했다. 피의자는 대중교통을 이용하며 경찰의 추적을 피한 것으로 알려졌다.
경찰은 CCTV 분석 등을 통해 도주한 용의자의 동선을 파악했고 60여 명 규모의 전담반을 꾸려 추적한 끝에 17일 오후 8시 3분경 울산 남구의 한 모텔에서 은신 중이던 전 부기장을 살인 혐의로 긴급체포했다. 경찰 관계자는 “조종사 간 갈등이 범행으로 이어졌는지 등 구체적 범행 동기는 추가 수사를 통해 규명할 계획”이라고 말했다. 경찰은 피의자의 정신병력도 수사할 예정이다.
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