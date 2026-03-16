“낯이 익은데…” 5일만에 같은 금은방 턴 40대女 덜미

같은 금은방을 5일 사이 두 번이나 찾아가 금목걸이를 훔친 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
성남중원경찰서는 16일 절도 혐의로 40대 여성 A씨를 조사하고 있다고 밝혔다.
A 씨는 이날 낮 12시 경기 성남시 중원구의 한 금은방에서 14K 금목걸이 2점(약 130만원 상당)을 훔쳐 달아난 혐의를 받는다.
A 씨는 앞서 지난 11일 오전 10시경에도 같은 금은방에서 14K 금목걸이 2점을 훔친 것으로 파악됐다.
이날 가게를 찾은 A 씨를 보고 낯이 익다고 느낀 점주 B 씨는 A 씨가 갑자기 가게 밖으로 나가는 모습을 수상하게 여겨 CCTV를 확인한 것으로 전해졌다.
CCTV에는 B 씨가 다른 손님을 응대하는 사이 A 씨가 매대에 있던 금목걸이를 주머니에 넣고 나가는 모습이 담긴 것으로 알려졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 이날 오후 1시20분께 범행 현장 인근에서 A씨를 검거했다. 검거 당시 A씨는 훔친 금목걸이 2점을 이미 처분한 상태였던 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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