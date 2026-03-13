강원·충북대 의대 정원 각 39명 늘어 ‘최대’…2027년 490명 선발

현재 고3 학생 치르는 2027학년도 대학 입시에서 강원대와 충북대의 의대 정원이 각각 39명 늘어난다. 부산·전남·제주 등 지방의 거점 국립대 의대 정원도 일제히 20명 이상 확대된다.
교육부는 13일 이 같은 내용의 ‘2027~2031학년도 의대 정원 배정안’을 발표했다. 의대 입학 정원은 2027학년도에 총 490명, 2028~2031학년도에 613명씩 확대되는데 이를 서울을 제외한 전국 32개 대학별로 배분한 것이다.
지역의료 인력을 양성한다는 정책 방향에 따라 증원 인원은 지방 국립대와 50명 미만의 미니 의대에 우선 배정됐다. 이에 따라 2027학년도에 전남대와 부산대 각 31명, 제주대 28명 등으로 정원이 크게 확대된다. 강원대와 충북대는 2028학년도부터 정원이 현재(49명)의 2배로 늘어난다. 반면 경기·인천 지역 의대들은 2027학년도 기준 증원 규모가 2~7명에 그쳤다.
증원 인원은 모두 해당 의대가 있는 지역권에서 10년간 의무 근무하는 ‘지역의사제 전형’으로 선발된다. 해당 의대 소재지나 인접 지역의 중고교를 나와야 지원할 수 있다. 각 대학은 5월까지 지역의사제 선발 전형 등을 반영한 2027학년도 대입 전형 시행 계획과 수시모집 요강을 공고할 예정이다.
