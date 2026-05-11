‘아이 낳으면 1억’ 부영그룹, 신입·경력 사원 모집

  • 동아닷컴

글자크기 설정

이중근 부영그룹 회장이 서울 중구 부영태평빌딩에서 열린 2025년 부영그룹 시무식에서 출산 직원에게 출산장녀금을 전달후 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1
이중근 부영그룹 회장이 서울 중구 부영태평빌딩에서 열린 2025년 부영그룹 시무식에서 출산 직원에게 출산장녀금을 전달후 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1
‘출산장려금 1억 원’ 지급으로 화제가 된 부영그룹이 건설 부문 신입 및 경력사원 채용을 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 채용은 정부 정책 부응 및 핵심 사업지를 중심으로 한 주택 개발 사업의 확대를 위한 것이다.

이중근 부영그룹 회장이 5일 오전 서울 중구 부영 태평빌딩에서 열린 부영그룹 시무식에 참석해 신년사를 하고 있다. 뉴시스
이중근 부영그룹 회장이 5일 오전 서울 중구 부영 태평빌딩에서 열린 부영그룹 시무식에 참석해 신년사를 하고 있다. 뉴시스
부영그룹은 자녀 1인당 출산장려금 1억 원을 제공하는 파격적인 지원책으로 화제가 된 바 있다. 회사는 2024년 출산장려금 제도를 도입해 3년간 총 134명의 아이에게 134억 원을 지급했다.

1억 원을 받은 뒤 퇴사해도 반환하는 규정은 없다. 저출산 문제 해결을 위한 장려금 지급으로, 입퇴사 시점은 문제가 되지 않는다는 취지다.

이중근 부영그룹 회장은 지난 3월 말 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “2024년 2월 5일 시무식 때 출산장려금을 시작했다”며 “그때 2021~2023년까지 3개년 동안 태어난 아이에게 직접 지급했다”고 밝혔다.

이 회장은 “받고 회사를 나가면 어떡하냐”는 물음에 “이미 줘버린 돈”이라며 “입사한 지 하루 만에 아이를 낳은 분도 있었는데 당연히 출산장려금 처리했다”고 설명했다.

장려금을 지급받은 직원의 감사 인사에 이 회장은 “회사 전체의 즐거움이자 사회와 국가 장래에 도움이 될 것이라는 기대를 갖게 한다”고 밝혔다.

부영그룹의 이번 모집 부문은 신입(안전), 경력(건축·토목·안전)이다. 공통으로 학사 이상의 학위 소지자이면서 해외여행 결격 사유가 없어야 한다. 또한 영어·제2외국어 등 외국어 능통자 및 가능자는 우대한다.

오는 15일까지 부영그룹 공식 홈페이지를 통해 서류를 접수하며, 1차 서류 전형 후 2차 면접을 거쳐 최종 합격자를 발표한다. 근무지는 전국 및 해외로, 모집 부문에 맞춰 부영주택 및 그룹 내 관계사로 배치된다. 입사 후 배치 지역은 개인과 협의 후 변경될 수 있다.

#채용 정보#출산 장려금#건설 부문#신입 경력#주택 개발#저출산 대책#복지 혜택
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스