외국 유학생들 ‘K김밥’ 체험

12일 광주 광산구 광주여대 황룡관에서 외국인 유학생들과 이선재 광주여대 총장(오른쪽에서 두 번째)이 함께 김밥을 만들고 있다. 이날 광주여대는 외국인 유학생들이 전통 한국 음식을 체험하는 ‘글로벌 테이블’ 행사를 열었다.

#광주#외국인 유학생#글로벌 테이블
광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
