“중국 말 유물들 만나보세요”

서울 종로구 경운동 다보성갤러리에서 말의 해를 기념해 소장 유물 특별전 ‘내 말 좀 들어봐 말馬들의 이야기’가 열렸다. 중국 ‘당삼채 마용’ ‘송 마형 베개’ 등 말 형상으로 선별한 작품을 31일까지 전시한다.

신원건 기자 laputa@donga.com
