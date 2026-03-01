본문으로 바로가기
사회
백악산 한양도성 안내소 6곳 운영 재개
2026-03-10 04:30
2026년 3월 10일 04시 30분
송은석 기자
9일 오전 서울 종로구 북악산 한양도성 창의문 탐방안내소에서 한 탐방객이 직원(오른쪽)의 안내를 받고 있다. 국가유산청과 국가유산진흥원은 이날 안내소 개소식을 열고 창의문, 청운대, 곡장, 숙정문, 말바위, 삼청 등 ‘백악산 한양도성 6개 권역 안내소’ 운영을 재개했다.
#서울
#북악산
#한양도성
#탐방안내소
#국가유산청
#안내소 개소식
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
