백악산 한양도성 안내소 6곳 운영 재개

  • 동아일보

글자크기 설정


9일 오전 서울 종로구 북악산 한양도성 창의문 탐방안내소에서 한 탐방객이 직원(오른쪽)의 안내를 받고 있다. 국가유산청과 국가유산진흥원은 이날 안내소 개소식을 열고 창의문, 청운대, 곡장, 숙정문, 말바위, 삼청 등 ‘백악산 한양도성 6개 권역 안내소’ 운영을 재개했다.

#서울#북악산#한양도성#탐방안내소#국가유산청#안내소 개소식
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스