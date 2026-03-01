스트레스에 담배 한 모금?…‘우울한 흡연자’가 더 많았다

흡연자는 비흡연자에 비해 우울과 자살 사고, 수면 등 정신건강 분야에서 더 취약한 것으로 나타났다.
5일 질병관리청 지역사회건강조사에 실린 ‘금연 지속 기간 및 전자담배 전환과 정신건강의 연관성’ 연구를 보면 2024년 지역사회건강조사에 조사된 21만8921명을 분석한 결과 비흡연자의 우울 정도를 1로 뒀을 때 궐련담배 단독 사용자는 2.53, 전자담배 단독 사용자는 2.8로 비교적 높았다.
특히 궐련과 전자담배를 모두 흡연하는 이중 사용자의 경우 우울 정도가 3.74로 비흡연자보다 3배 이상 높게 나타났다.
다른 정신건강 분야에서도 유사한 결과를 보이는데, 지난 1년간 자살을 생각하고 전문 상담을 받은 자살 사고는 비흡연자를 1로 설정했을 때 궐련담배 단독 사용자 2.38, 전자담배 단독 사용자 3.57, 이중 사용자는 3.11이었다.
피츠버그 수면의 질 점수를 기준으로 한 낮은 수면의 질 분석에서는 비흡연자가 1일 때 궐련담배 단독 사용자 1.2, 전자담배 단독 사용자 1.39, 이중 사용자 1.85이라는 결과가 나왔다.
흡연을 했다가 중단한 금연자의 경우 우울 1.84, 자살 사고 2.1, 낮은 수면의 질 1.19로 각각 비흡연자보다는 높았지만 궐련이나 전자담배 사용자보다는 낮은 수치를 보였다. 특히 금연 기간이 길수록 우울, 자살 사고, 낮은 수면의 질 수치는 개선되는 것으로 나타났다.
금연이 정신건강에 미치는 영향은 해외에서도 연구되고 있는데, 캐나다에서 성인 5만3050명을 대상으로 한 단면 연구에서 최근 30일 이내 전자담배 사용이 정신건강 위험 증가와 관련됐다는 보고가 나온 바 있다.
김열 대한금연학회장(국립암센터 교수)은 “니코틴은 뇌에 도파민 분비를 일으켜 일시적으로 기분을 조절하는 역할을 하는데, 담배를 피운 뒤 30분 정도 지나면 수용체에 붙어있던 니코틴이 떨어져 나가면서 도파민 분비가 감소하고 이런 과정이 반복되면 담배를 피우지 않은 상태에서 스트레스를 받을 때 보상 작용이 잘 이뤄지지 않는다”며 “이 경우 감정 조절이 더 어려워지고 스트레스를 더 쉽게 받게 되며 불안이나 우울감 같은 정서적 문제가 더 증폭될 수 있는 것으로 알려져 있다”고 말했다.
이어 “여러 연구에서 담배를 끊으면 우울 증상이 상당히 완화하는 경향이 확인되고 있다”며 “담배를 피우는 것보다 금연하고 신체 활동을 하는 게 스트레스와 우울감을 극복하는 데 더 효과적일 것”이라고 말했다.
