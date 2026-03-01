의령군 버스는 누구나 공짜… 경남 최초 ‘완전공영제’ 시행

경남도와 의령군은 버스 요금을 이용객에게 받지 않는 ‘경남형 버스 완전공영제’를 도내 최초로 의령군에서 전면 시행에 돌입했다고 2일 밝혔다.
민간 업체의 적자로 사라질 위기에 처했던 농어촌 버스를 지방자치단체가 직접 운영하면서 안정적인 대중교통 체계를 구축하겠다는 것이다.
도와 의령군은 지난달 27일 의령군 공영버스터미널에서 버스 완전공영제 출범식을 열고 ‘요금은 0원, 행복은 빵빵’이란 의미를 담은 공영 농어촌 버스 ‘빵빵버스’ 운행에 들어갔다.
인구 2만5000여 명이 사는 의령군은 민간 운수업체의 만성 적자로 농어촌 버스 노선이 사라질 위기에 처했던 곳이다.
완전공영제 시행으로 의령군민은 물론 버스 이용객 누구나 요금 부담 없이 버스를 탈 수 있게 됐다. 또 운수종사자의 고용을 의령군이 승계해 안정적으로 지역 일자리를 창출했다. 이를 위해 도는 2023년 2월 의령군을 완전공영제 시범사업 지역으로 선정하고 3년 동안 도비와 군비 총 94억 원을 투입해 터미널 건물과 버스 17대는 물론 민간업체 2곳의 노선권까지 완전히 인수했다.
오태완 의령군수는 “운수업계에 지급하는 보조금을 늘리는 단순한 방식 대신 대중교통 구조 자체를 바꾸는 과감한 길을 선택했다”며 “교통을 산업이 아닌 복지의 관점에서 바라보고, 이동권을 공공이 책임지는 구조를 만드는 것이 이번 완전공영제의 핵심”이라고 말했다.
도와 의령군은 향후 버스 완전공영제를 ‘경남형 교통 롤모델’로 완성해 나간다는 방침이다. 박완수 경남도지사는 “서민의 발이자 가장 기본적인 교통 복지인 대중교통은 적자가 발생하더라도 행정이 책임지는 것이 바람직하다”며 “의령에서 시작한 이 모델이 경남을 넘어 전국으로 확산할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
