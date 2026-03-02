동래학춤에 푹 빠진 관객들…국립부산국악원 삼일절 맞아 기획한 ‘춤바람분데이’ 객석 가득차

지난 달 27일 오후 9시경 부산 부산진구 국립부산국악원 연악당을 빠져나오며 김선희 씨(54)가 상기된 표정으로 이렇게 말했다. 이날 부산국악원은 제107주년 3·1절을 맞아 특별공연 ‘춤바람분데이’를 선보였다. 춤바람분데이는 2023년 초연과 지난해 재공연 때 평균 객석 점유율 98%를 기록하며 작품성과 대중성을 인정받았다. 2월 27일부터 1일까지 사흘 동안 이어지는 공연 첫날 객석 680여 석이 가득 찼다.
무대는 광복 직후인 1946년 3월 1일 부산으로 꾸며졌다. 동래학춤 전수자가 세상을 떠나 저승문에 들어가기 전 저승사자들과 동래학춤 후계자를 찾아 부산 곳곳을 돌아다니는 이야기를 담았다. 동래시장과 범어사, 영도다리 등을 떠돌다가 시싯골 고개의 ‘뒷밀이’(수레를 뒤에서 미는 사람)를 만나 그가 동래학춤 전수자의 길을 걷는 것을 응원한다.
부산국악원 기악단이 무대 뒤편에서 가야금과 태평소, 피리 등의 전통 악기를 연주했고, 30여 명의 무용단이 우리 가락에 맞춰 동래학춤을 공연했다. 객석에선 “여느 뮤지컬 공연보다 감동적”이라는 반응이 이어졌다. 관객들은 “평소 접하기 어려웠던 동래학춤을 이해하고 배우는 계기가 됐다”고도 평가했다.
동래학춤은 조선 후기 부산 동래 일대에서 형성된 춤으로 선비의 풍류 정신이 녹아 있다는 평가를 받았고 1972년 부산시의 무형유산으로 지정됐다. 흰 도포와 갓을 착용하고 양손에 부채를 들고 학이 날아오는 모습을 표현한 것이 특징이다. 공연 중간에 김익현 부산민속예술보존협회 이사장이 2층 연단에 올라 다음 장면을 진중하면서도 익살스럽게 설명해 현장 분위기를 돋웠다. 이정엽 부산국악원장은 “청년에게는 새로운 도전을, 장년에게는 과거의 추억을 되새길 수 있는 시간이 되길 바라는 마음에서 3·1절 공연을 기획했다”며 “앞으로도 많은 이들이 찾는 흥겨운 무대를 꾸준히 선보일 것”이라고 말했다.
댓글 0