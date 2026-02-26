정월 대보름 앞두고… LED 쥐불놀이

  • 동아일보

글자크기 설정


정월대보름을 일주일가량 앞둔 25일 오후 서울 송파구 석촌호수 ‘더스피어’에서 열린 발광다이오드(LED) 쥐불놀이 행사에서 시민들이 LED 쥐불놀이 체험을 하고 있다.

#정월대보름#LED#쥐불놀이#석촌호수
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스