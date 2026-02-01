청년-일자리-소상공인 3대 특례에 375억 푼다

인천 1200여 개 업체 혜택 전망
인천시는 경기침체 등으로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 ‘청년창업 특례 보증’ ‘일자리 창출 특례 보증’ ‘소공인 지원 특례 보증’ 등 3개 특례 보증 사업을 27일부터 동시에 시행한다고 24일 밝혔다. 특례 보증 규모는 총 375억 원으로 1200여 개 업체가 혜택을 받을 것으로 기대된다.
39세 이하 청년에 최대 3000만원
청년창업 특례 보증은 39세 이하(1986년 1월 1일 이후 출생) 창업 5년 이내 청년 소상공인을 대상이며 초기자금 부담 완화 등을 위해 마련됐다. 업체당 최대 3000만 원, 총 125억 원 규모로 지원된다. 최초 3년간 연 1.5%에 대해 이자 차액을 보상(이차보전)해 준다.
‘일자리 창출 특례 보증’은 최근 1년 이내 신규 인력을 채용하거나 고용을 유지한 기업, 창업 3년 이내 기업, 인천시 일자리 창출 우수기업이 대상이다. 업체당 최대 3000만 원씩 총 125억 원 규모로 지원된다. 고용 실적에 따라 연 1.5∼2.0%의 이차보전을 차등 적용해 고용 성과가 우수한 기업이 더 큰 금융 혜택을 받을 수 있도록 했다.
‘소공인 지원 특례 보증’은 상시근로자 10인 미만 제조업 소상공인을 대상으로 한다. 125억 원 규모로 업체당 최대 2억 원(카카오뱅크, 케이뱅크 이용 시 최대 1억 원)까지 지원한다.
이번 3개 특례 보증 사업은 인천신용보증재단과 협약 금융기관 7개 사(신한·농협·하나·국민·우리은행, 카카오뱅크, 케이뱅크)를 통해 운영된다. 모바일 앱 ‘보증드림’을 활용한 비대면 신청을 원칙으로 신속한 심사와 자금 지원이 이뤄지도록 했다. 자세한 내용은 인천신용보증재단 누리집에서 확인할 수 있다.
인천시 관계자는 “현장의 체감도를 높일 수 있도록 신속한 집행과 체계적인 사후 관리를 통해 민생경제 회복과 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
