“유튜브 소품용” 인쇄소서 위조수표 60억 찍어 쓰려다 덜미

유튜브 촬영 소품이라고 인쇄업자를 속인 뒤 60억 원 상당의 위조 수표를 제작해 유통하려 한 남녀가 경찰에 붙잡혔다.
경기 군포경찰서는 24일 부정수표단속법 위반 혐의로 30대 남성 A 씨를 구속 송치하고 위조유가증권 행사 혐의로 20대 여성 B 씨를 불구속 송치했다고 밝혔다.
A 씨는 2021년 8월경 한 인쇄소를 찾아 “유튜브 몰래카메라 촬영 소품으로 사용하려 한다”며 100만 원권 수표 6000여 장을 제작한 혐의를 받는다. A 씨 연인이었던 B 씨는 지난해 7월경 군포시 한 은행에서 위조수표 100만 원권 5장을 현금화하려 한 혐의다.
경찰은 당시 “위조수표를 제시하며 입금하려는 고객이 있다”는 은행의 신고를 접수하고 B 씨를 긴급 체포했다. 이후 그의 주거지를 압수수색하는 과정에서 위조수표 300장을 추가 발견했다. 경찰 조사에서 B 씨는 “A 씨와 동거하던 집에서 수표를 가지고 나왔다”는 취지로 진술했다.
경찰은 A 씨를 검거한 후 그의 차량 트렁크 하부 공간에 있던 위조수표 5600여 장을 찾아내 압수했다. A 씨는 가짜 수표임을 드러낸 ‘견본’이라는 글자에 자신의 인감도장을 찍어 위장한 것으로 전해졌다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
