한국외대 총동문회, 2026년 정기총회 개최… 김덕술 제35대 총동문회장 취임

한국외국어대학교 총동문회는 24일 오후 6시 서울 중구 소공동 롯데호텔 서울 사파이어볼룸에서 ‘2026년 한국외국어대학교 총동문회 정기총회’를 개최한다고 밝혔다.
이번 정기총회에서는 제35대 총동문회장으로 선출된 김덕술(일본어 81) 유니스토리 자산운용 회장의 취임식이 열린다. 행사에서는 ‘자랑스러운 외대인상’과 ‘자랑스러운 외대공로상’ 시상도 함께 진행된다.
‘자랑스러운 외대인상’ 수상자로는 이연향(통번역대학원 한영과 89) 미 국무부 통역국장과 박시복(노어 75) 세도캠핑 대표가 선정됐다. 이 국장은 한미 정상회담 등 주요 외교 무대에서 통역을 맡아왔으며, 박 대표는 캠핑 관련 사업을 운영하고 있다.
‘자랑스러운 외대공로상’은 김효순(영어교육 82) 전 중국 상해 아카데미학원장과 송민경(정치행정언론대학원 외교안보 15) 주한 미8군 지원단 교육실장이 받는다.
