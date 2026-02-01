‘로봇과 함께’ 어린이 바둑대회

22일 오후 서울 성동구 성동구민종합체육센터에서 열린 제2회 성동구청장배 전국 어린이 바둑대회에서 어린이들이 바둑 로봇과 대국을 체험하고 있다. 이번 대회는 초등학생과 미취학 아동 368명이 참가해 실력과 연령에 따라 15개 부문으로 나눠 토너먼트 방식으로 진행됐다. 바둑 로봇 체험은 부대행사로 마련됐다.

이한결 기자 always@donga.com
