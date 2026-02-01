흐릿한 도심… 전국 대부분 미세먼지 농도 ‘나쁨’

  • 동아일보

11일 서울 중구 남산 전망대에서 관광객들이 뿌연 먼지가 낀 도심을 내려다보고 있다. 이날 오전 북서풍을 타고 한반도에 미세먼지가 실려 오면서 전국 대부분 지역에서 미세먼지와 초미세먼지(PM2.5) 농도가 ‘나쁨’ 수준을 나타냈다.

#미세먼지#초미세먼지#PM2.5#서울#남산 전망대#대기오염
양회성 기자 yohan@donga.com
트렌드뉴스

