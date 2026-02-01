“잘 계세요?”… 인천시, 설 연휴에 홀몸 어르신 안부 묻는다

14∼18일 돌봄-안전 서비스 강화
인천시는 설 명절 연휴(14∼18일)를 맞아 독거노인 등 어르신의 안전을 위해 노인 맞춤 돌봄서비스와 응급안전 안심 서비스 관리 체계를 강화한다고 10일 밝혔다.
최소 1회 이상 전화-방문할 계획
시는 군·구와 33개 수행기관과 협력해 노인 맞춤 돌봄서비스와 응급안전 안심 서비스 이용 어르신 2만2000여 명을 대상으로 안전과 안부 확인을 실시할 예정이다. 이를 위해 연휴에 앞서 안심폰과 응급안전 안심 장비 등 모니터링 장비에 대한 사전 점검을 진행한다. 이어 명절 전후로 전화와 방문을 통해 어르신들의 안전 상태를 확인한다.
연휴 기간에는 최소 1회 이상 전화, 방문 또는 인공지능(AI) 전화를 활용해 안부를 확인하고, 안심폰 모니터링을 병행해 돌봄 공백을 최소화한다.
이번 조치는 설 명절 연휴 기간 중 발생할 수 있는 응급 상황에 신속히 대응하고 어르신의 건강과 안전을 지키기 위한 설 명절 종합대책의 하나로 마련됐다.
인천시 관계자는 “주변에 도움이 필요한 어르신이 있을 경우 읍면동을 통해 노인 맞춤 돌봄서비스로 연계될 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
