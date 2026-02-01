25일부터 ‘수서발 KTX’ 운행… 오늘 예매 시작

25일부터 수서역에서 955석 규모의 KTX 차량을 탈 수 있게 된다.
국토교통부는 수서역에서 KTX를, 서울역에서 SRT를 이용하는 교차운행 시범사업을 11일부터 시작한다고 10일 밝혔다. 11일 예매가 시작되며 대상은 25일부터 운행하는 열차다.
교차운행은 KTX가 수서역∼부산역, SRT가 서울역∼부산역으로 차량을 바꿔 각각 1회 왕복 운행한다. KTX 차량은 955석 규모로 기존 SRT(410석) 대비 좌석이 2배 이상으로 많다.
시범 운행 열차 중 수서역발 KTX는 한국철도공사(코레일), 서울역발 SRT는 에스알(SR)의 애플리케이션(앱)과 홈페이지 등을 통해 예매할 수 있다. 역사 현장에서는 양측 모두를 예매할 수 있다. 수서발 KTX의 승차권은 10% 할인해 현재 SRT 운임과 동일하게 책정한다. 서울역발 SRT도 KTX보다 평균 10% 낮은 운임으로 운행한다.
이번 시범사업은 지난해 정부가 발표한 코레일과 SR 통합 계획의 일환이다. 국토부와 코레일, SR은 향후 통합 운임 체계를 마련하고, 예매 시스템을 일원화하는 방안도 추진한다.
