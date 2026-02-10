결혼 앞둔 딸에게 “공주님 다 됐네…나한테 돌아오는 거 없냐” 묻는 엄마

결혼을 앞두고 엄마가 키워준 것에 대한 보상을 바라는 것 같아 고민이라는 여성의 사연이 전해졌다.
지난 8일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘시댁에 키워준 값 받으려는 엄마’라는 제목의 사연이 올라왔다.
작성자 A씨는 “어릴 때 아빠 없이 엄마랑 둘이 살았다. 엄마가 저 혼자 키웠다. 저는 저한테 너무 과분한 남자를 만나서 결혼을 앞두고 있다. 운도 좋았지만 제가 외모나 다른 조건이 괜찮아서 가능하게 된 결혼이다”라고 말했다.
이어 “다만 한 가지 걱정은 엄마가 시댁에 바라는 게 있고 저를 키운 대가를 원하는 거 같아 걱정이다”라며 며칠 전 있었던 일을 회상했다.
그는 “제가 원래 화장품도 저렴한 거 대충 사서 쓰고 옷도 저렴한 거 사서 입었다. 그런데 시댁에서 우리 집 며느리가 되는데 체면에 맞게 하고 다니라면서 돈을 주셔서 요즘은 좀 꾸미고 차려입고 다녔다”고 설명했다.
이어 “집에 갔을 때 엄마가 제 옷이랑 화장 보고 ‘많이 예뻐졌네. 공주님이 다 됐네. 너는 이렇게 공주님처럼 살게 됐는데 나한테는 뭐 돌아오는 거 없나’ 이러는 거다”라고 말했다.
A씨는 어머니는 “내가 너 예쁘게 키워서 이런 좋은 집에 시집 보내주는데 나도 키워준 값 받아야 하지 않겠냐”고 했다.
이에 A씨는 “도대체 엄마가 무슨 생각을 하나 싶어 너무 걱정되더라. 앞으로 시댁과의 관계에서 엄마가 뭘 어떻게 할지 너무 불안하고 걱정된다. 어떻게 해야 하냐”라고 털어놨다.
누리꾼들은 “시댁에 바라는 게 아니라 딸한테 바라는 거 아닌가? 친정엄마가 혼자 키웠으면 본인 돈으로 뭐라도 해드리면 해결될 일 아닌가”, “시집 보내려니 서운하고 섭섭해서 그러는 걸 뭘 그렇게 확대 해석을 하냐. 엄마에게 좋은 옷 한번 사드려라”, “시댁 어른들에게 사랑받고 있으니 다행이다 해야지 키워준 값이라니. 키워준 은혜에 감사하는 의미로 선물은 드릴 수 있으나 그건 작성자 몫이지 시댁에서 줄 게 아니라는 것도 분명히 해라” 등의 반응을 보였다.
