사회
얼어붙은 한강… 주말 ‘영하 18도’ 한파 온다
동아일보
입력
2026-02-07 01:40
2026년 2월 7일 01시 40분
양회성 기자
6일 경기 양평군 지방정원 세미원 인근 북한강이 일부 얼어 있다. 주말 내내 전국적인 한파가 이어지는 가운데 중부 내륙을 중심으로는 영하 15도 안팎까지 기온이 떨어질 것으로 보인다. 7일 아침 최저기온은 영하 17도∼영하 2도, 8일에는 영하 18도∼영하 5도로 예보됐다.
#지방정원
#세미원
#북한강
#한파
양평=양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
