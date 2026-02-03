육아휴직 마친 후 첫 출근길서 교통사고 운전자 구조한 소방관

한 소방관이 육아휴직을 끝내고 첫 출근길에 교통사고 운전자를 구조해 화제다.
홍천소방서에 따르면 홍천소방서 팔봉119안전센터 소속 김범중 소방교는 1일 오전 8시경 출근 도중 서울양양고속도로에서 발생한 교통사고를 목격하고 운전자를 구조했다.
당시 사고 차량에서 연기가 발생하고 있어 화재로 이어질 가능성이 있었으며, 운전자는 의식이 혼미한 상태로 차량에 홀로 갇혀 있는 긴급한 상황이었다.
김 소방관은 즉시 사고 전방에 자신의 차량을 안전하게 정차한 뒤 현장으로 달려가 운전자를 구조하고 추가 사고를 방지하기 위한 안전조치를 실시했다.
이후 침착하게 운전자를 차량 밖으로 탈출시킨 후, 소방 출동대가 도착할 때까지 현장에 남아 교통 통제와 안전관리에 힘쓰며 사고 확산을 막았다.
이강우 홍천소방서장은 “출근 중이었음에도 불구하고 시민의 생명과 안전을 최우선으로 생각해 침착하게 대응한 직원의 행동은 소방공무원의 사명을 보여주는 모범 사례”라며 “앞으로도 모든 소방 공무원들이 맡은 바 임무에 최선을 다 해주기를 바란다”고 당부했다.
