세종시 ‘지역기업 디자인 지원사업’ 참여기업 모집

세종시는 지역 기업의 맞춤형 디자인 개발을 돕는 ‘2026 상반기 세종시 디자인 지원사업’ 참여 기업을 모집한다고 3일 밝혔다.
이 사업은 관내 기업의 안정적인 성장과 자립을 위해 추진되며 23일까지 접수한다. 올해 사업 지원 분야는 브랜드(로고), 상품포장, 홍보물(브로슈어·사업계획서), 전시부스 그래픽디자인으로, 이 중 1개를 선택하면 된다. 다만 디자인 개발 과정에서 발생하는 인쇄비나 사진 촬영비 등은 기업에서 부담해야 한다. 사업 참여 대상은 지역 청년 (예비)창업자, 농업인, 일반 사업자 등이다.
청년은 사업자등록증 소재지 또는 주민등록상 거주지를 세종시에, 일반인은 사업자등록증 소재지와 주민등록상 거주지를 모두 세종시에 둬야 한다. 참여 신청은 시 누리집 공지사항에서 관련 서류를 내려받아 작성한 뒤 e메일로 발송하면 된다.
박형국 세종시 정책기획관은 “디자인은 기업의 가치를 시장에 전달하는 중요한 경쟁력”이라며 “이번 사업이 지역 기업의 안정적인 성장과 자립을 돕는 실질적인 계기가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
2022년부터 시작한 이 사업으로 올해까지 총 106개 지역 기업과 예비 창업자의 디자인 개발을 지원했다. 앞서 사업에 참여 기업들은 브랜드 정체성 확립과 매출 증대 등 실질적 도움을 받았다고 평가했다. 실제로 참여 기업을 대상으로 진행된 만족도 조사에서는 응답자 90% 이상이 ‘만족했다’고 답한 바 있다.
