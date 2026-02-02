“오늘은 내가 겨울올림픽 국가대표”

  • 동아일보

글자크기 설정


1일 서울 중구 서울광장 스케이트장 상설무대에 전시된 봅슬레이에 어린이들이 앉아 있다. 대한봅슬레이스켈레톤경기연맹과 대한루지경기연맹은 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽이 개막하는 7일까지 썰매 종목 홍보 부스를 운영한다.
#서울광장#봅슬레이#스켈레톤#2026 겨울올림픽
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스