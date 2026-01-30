청주 수암골에 치유 공간 ‘목재특화거리’ 생겼다

7월까지 목재문화체험장도 조성
충북 청주시의 대표 관광지인 수암골에 자연을 느끼며 쉬어갈 수 있는 치유 공간인 ‘목재특화거리’가 조성됐다.
청주시는 29일 상당구 수동전망대에서 목재특화거리 조성사업 준공식을 열었다. 국비 등 28억8000만 원이 투입된 목재특화거리는 2023년 산림청 공모사업에 청주시가 선정되면서 시작됐다. 시는 ‘자연+문화 동행’을 상징하는 공간을 조성하기로 하고 지난해 설계를 마친 뒤 공사에 들어가 이번에 사업을 완료했다.
친환경 탄소저장 소재인 국산 목재를 활용해 조성한 길이 300m의 이 거리에는 우드하늘길과 둥지쉼터(전망대), 목재 조형물 등이 설치됐다. 시는 후속 사업으로 7월까지 목재특화거리 인근에 있는 옛 상당청소년문화의집을 구조 변경해 목재문화체험장으로 조성할 계획이다. 이곳에는 목공체험장과 유아 목재체험 놀이터 등이 들어선다.
시는 목재특화거리가 우암산 둘레길과 수동 도시재생뉴딜사업 등과 연계돼 지역 관광 활성화와 생활환경 개선에 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있다. 이범석 청주시장은 “목재특화거리가 수동의 상징물이자 청주의 새로운 명소로 자리 잡을 것으로 기대한다”며 “지역 목재산업의 지속 가능한 발전을 이끌 수 있도록 관련 기반을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
산림청의 목재친화도시 조성 사업은 친환경 탄소저장 소재인 목재를 활용해 도시의 거리와 생활 속 사회기반시설을 조성하고, 생애주기별 목공체험 프로그램 등을 통해 지역별 목재 교육·문화 기반을 구축하는 것이 핵심이다.
장기우 기자 straw825@donga.com
