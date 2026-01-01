소진공 신임 이사장에 ‘김어준 처남’ 인태연 임명

자영업자 출신… 文정부 비서관 지내
인태연 전 대통령자영업비서관(63·사진)이 소상공인시장진흥공단(소진공) 신임 이사장에 임명됐다. 인 신임 이사장은 친여 유튜버 김어준 씨의 처남이다.
소진공은 28일 인 이사장이 이날부터 공식 업무를 시작했다고 밝혔다. 임기는 3년이다. 소진공은 소상공인과 전통시장 지원 사업을 담당하는 중소벤처기업부 산하 준정부기관이다. 소진공 이사장은 중기부 장관 제청을 거쳐 대통령이 임명한다. 연간 5조 원대 예산을 집행한다.
인 이사장은 한국외국어대 독일어과를 졸업한 뒤 인천 부평구 문화의거리에서 의류매장을 운영하며 상인회장을 지낸 자영업자 출신이다. 2018년 문재인 정부가 신설한 대통령자영업비서관을 지냈다.
소상공인연합회는 이날 논평을 내고 “인 신임 이사장은 소상공인의 현실과 구조적 어려움을 누구보다 잘 이해하고 있다”며 환영했다. 국민의힘은 “전형적인 보은 인사이자 자리 나눠 먹기에 불과하다”고 비판의 목소리를 냈다.
이소정 기자 sojee@donga.com
