“주거취약계층 지원 강화” 인천, 예산 2879억 투입

인천시는 올해 주거 취약계층의 주거 안정과 생활환경 개선을 위해 전년보다 194억 원 늘어난 2879억 원의 예산을 투입해 맞춤형 주거복지 지원 사업을 추진한다고 28일 밝혔다.
쪽방, 고시원, 반지하 등에 거주하는 시민을 비롯해 저소득층, 장애인, 무주택 임차인을 대상으로 주거비 부담 완화와 주거환경 개선을 지원하는 데 중점을 두고 추진한다.
시는 주거 취약계층의 수요를 반영해 △광역주거복지센터 운영을 통한 주거복지 상담 △기준 중위소득 48% 이하 가구 대상 주거급여 지원 △고시원, 쪽방 등에서 공공임대주택으로의 이주 지원 △저소득층 이사비 지원 △전세 사기 예방 및 임차인 보호를 위한 전세보증금 반환 보증료 지원 △영구임대아파트 입주민 공동 전기요금 △장애인 주택 개조 사업 등 7개 주거복지 사업을 펼친다.
유정복 인천시장은 “주거는 시민 삶의 질을 좌우하는 핵심 요소”라며 “주거 취약계층이 보다 안전하고 안정적인 환경에서 생활할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화하고, 누구도 소외되지 않는 주거복지 도시 인천을 만들어 가겠다”고 말했다.
