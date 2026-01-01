[중부판/캠퍼스 소식]남서울대 外

O…남서울대(총장 윤승용) 대학혁신지원사업단은 제3회 NSUI 혁신성과 확산 포럼을 개최했다. 남서울대 대학혁신지원사업은 2025년을 시작으로 3주기 사업에 선정돼 교육환경 개선, 학사구조 개편, 혁신지원체제 구축, ESG 경영 등 4대 추진전략을 중심으로 운영됐다. 이번 행사는 2025년 1차 연도 성과를 공유하기 위한 자리로 우수사례 발표가 있었다.
O…호서대(총장 강일구)는 산학융합캠퍼스에서 ‘2025학년도 겨울방학 집중이수제’를 3주간 운영했다. 이 프로그램은 방학 중 학습 공백을 줄이고 단기간 몰입형 수업을 통해 학습 효율을 높이기 위해 마련됐다. 집중이수제를 신청한 380명의 학생들은 방학 중에도 몰입형 수업을 통해 학습 연속성을 유지했다. 또 2026학년도 신입생을 위한 프로그램도 운영돼 대학 수업 방식과 캠퍼스 환경을 미리 경험했다.
O…강원대(총장 정재연) 춘천권역지학협력센터는 27일 강원경찰청 어린이집에서 ‘지역과 함께하는 눈꽃 하모니’ 행사를 가졌다. 유명 클래식 명곡과 동요를 편곡한 곡들을 들려줬고, 아이들을 대상으로 악기 체험 프로그램도 진행됐다. 이 행사는 대학이 보유한 풍부한 문화·예술 인적 자원을 활용해 지역 어린이들에게 클래식 체험 기회를 제공하고 문화·예술 접근성을 높이기 위해 마련됐다.
O…교통대(총장 윤승조)는 충주시 과학관 탐험 프로젝트 ‘과학관에서 놀자!―찾아가는 과학관’을 2월 28일까지 운영한다. 이 프로젝트는 충주시 지원을 받아 충북과학문화거점센터와 충주 지역 대표 4개 과학관(충주어린이과학관, 국립충주기상과학관, 충주고구려천문과학관, 충주자연생태체험관)이 함께 진행한다. 대상은 충주 지역 초등학생이다. 일부 프로그램은 학부모와 함께할 수 있다. 온라인으로 선착순 접수하며, 전액 무료다. 자세한 사항은 충북과학문화거점센터로 문의하면 된다.
