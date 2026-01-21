산림청 “산불 나면 50㎞내 모든 헬기 띄워 신속 대응”

산림청이 산불 발생 시 진화 인력과 자원을 대폭 확충하는 내용을 담은 2026년 산불방지 종합대책을 발표했다.
21일 산림청에 따르면 올해 산불방지 종합대책은 산불 발생 원인 제거와 산불에 강한 숲 조성, 첨단 과학 기반 산불 감시·예측 체계 구축, 체계적인 산불 대비 태세 확립, 신속하고 강력한 산불 진화, 산불 피해 복원과 재발 방지 등 5가지 추진 전략을 바탕으로 마련됐다.
먼저 산불 대응 역량 강화를 위해 진화 인력과 자원이 대폭 늘어난다. 정예 진화 인력인 공중진화대는 104명에서 200명으로, 산불재난특수진화대는 435명에서 555명으로 확대된다. 기존 산불진화 차량보다 담수량과 기동성이 크게 향상된 다목적 산불진화 차량 76대도 새로 도입된다. 이 차량은 군(軍) 소형 전술 차량을 기반으로 일반 산불진화차의 두 배 이상인 2000ℓ의 물탱크를 탑재했다. 화염으로부터 차체를 보호하는 분무 시스템과 조이스틱 방식 물대포, 공기호흡기까지 갖춘 것이 특징이다.
담수량 1만 ℓ급 대형 헬기 1대도 새로 도입되고, 봄철 산불조심기간(1월 26일~5월 15일) 동안 총 2만 ℓ급 중형 헬기 5대를 해외에서 임차해 운영할 계획이다.
빠르고 강력한 산불 진화를 위해 범부처 헬기 동원 규모도 216대에서 315대로 늘린다. 골든타임 제도를 통합 운영해 산불 발생 시 최단 거리에 있는 헬기가 30분 이내 현장에 도착하도록 하고, 반경 50km 이내의 모든 헬기를 투입하는 등 신속한 대응 체계를 구축한다.
새로운 조직과 기구도 신설된다. 동해안 남부권 국가산불방지센터 2곳을 울진과 함양에 각각 설치해 운영한다. 봄철 산불조심기간에는 행정안전부와 군, 소방청, 경찰청, 기상청 등 유관 기관 관계자로 구성된 국가산불대응상황실도 상시 운영한다.
기존 4단계였던 산불 대응 단계는 3단계로 조정된다. 시·군·구청장의 인접 기관 진화 자원 동원 권한도 확대된다. 그동안 산림청은 산불이 1000ha 이상이거나 2개 시·도 이상으로 확산되기 전에는 개입할 수 없었지만, 앞으로는 재난성 대형 산불 우려가 있을 경우 10∼100ha 규모의 소규모 산불이라도 산림청장이 지휘 체계를 가동한다. 산불 발생 시 국유림관리소장과 국가산불방지센터장도 국유림과 사유림 구분 없이 즉시 출동한다.
산불 예방 대책도 강화된다. 소각 산불을 막기 위해 봄철에 집중됐던 영농 부산물 파쇄 지원을 수확 후 월동 이전부터 실시한다. 자발적인 파쇄를 유도하기 위해 농가에 파쇄기 무상 임대와 운반도 지원한다. 산불 피해 예방을 위해 건축물로부터 25m 이내의 나무는 허가나 신고 없이 벌채할 수 있도록 관련 규정도 개선했다.
산불에 대한 경각심을 높이기 위해 3월 첫째 주를 ‘산불조심주간’으로 지정해 국민 참여형 산불 예방 캠페인을 벌이고, 산불 관련 위법 행위에 대해서는 벌칙과 과태료를 강화할 계획이다. 김인호 산림청장은 “모두가 노력하면 산불은 막을 수 있는 재난”이라며 “예방 활동에 총력을 기울이는 한편, 산불 발생 시에는 선제적이고 압도적인 대응으로 국민 안전을 지키겠다”고 말했다.
