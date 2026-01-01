괴산 “ LH에 공공임대 조기 착공 촉구”

충북 괴산군이 공공임대주택 사업의 조기 추진에 사활을 걸었다. 지난해 4년 만에 주민등록 인구가 늘어났는데, 이 추세를 이어가기 위해서는 정주 여건 개선이 필수 요건이라는 판단에서다.
20일 군에 따르면 지난해 말 기준 군의 주민등록 인구는 3만8293명으로 2024년보다 2041명이 늘어 4년 만에 3만8000명대를 회복했다. 지역별로는 괴산읍이 473명으로 가장 많이 늘었고, 이어 청천면(324명), 청안면(223명), 칠성면(185명) 순이었다. 출생아 수도 2021년 83명, 2022년 75명, 2023년 64명으로 3년 연속 줄다가 2024년 66명으로 소폭 증가한 뒤 지난해는 78명으로 늘어났다.
군은 이 추세를 이어가기 위해선 주거 등 정주 여건 개선이 필수라고 보고 다양한 정책을 추진 중이다. 특히 공공임대주택 사업의 조기 착공에 행정력을 집중하기로 했다. 군은 청년·신혼부부·고령층까지 아우르는 주거 안전망 구축을 위해 △장연·연풍·감물 지역 주거플랫폼 조성(52가구) △괴산읍 고령자복지주택 건립(200가구) △일자리 연계형 중소기업 근로자 지원 주택(100가구) 등을 계획 중이다.
이들 사업은 정부 공모 선정과 국비 확보를 마쳤다. 군은 행정 절차 이행과 부지 제공, 군비 분담 등의 사전 준비도 끝냈다. 하지만 사업 시행기관인 한국토지주택공사(LH)의 내부 지침 적용과 타당성 조사, 투자 심사 등의 장기화로 지연되고 있다고 군은 밝혔다. 이에 따라 군은 주거플랫폼 사업은 시행자 재선정을 통해 동력을 재확보하고, 고령자복지·근로자지원 주택은 단계별 행정 절차를 최대한 앞당길 수 있도록 실무 협의를 상시화하고 있다.
송인헌 괴산군수는 “정주 여건 개선을 위해 LH의 신속한 행정 처리와 책임 있는 추진을 강력히 요청하고, 군도 가능한 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
댓글 0