외국인만 골라 느닷없이 ‘이마 때리기’…제주 40대男 입건

제주에서 별다른 이유 없이 하루 동안 외국인 3명의 이마를 때린 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
서귀포경찰서는 지난 13일 서귀포시 일대 버스와 버스정류장 등에서 불특정 외국인 3명을 폭행한 혐의로 A 씨(40대·남)를 입건해 조사하고 있다고 19일 밝혔다.
A 씨는 사건 당일 오전 11시 30분쯤 서귀포시 안덕면 일대에서 버스에 탑승해 좌석에 앉아 있던 호주 국적의 20대 여성의 이마를 손바닥으로 때렸다. 이후 버스에서 내려 인근 버스정류장에 있던 필리핀 국적의 60대 남성도 같은 방식으로 때렸다.
이어 오후 1시 40분쯤에는 대정읍에서 다시 버스에 올라 남아프리카공화국 국적의 20대 여성을 어깨로 밀친 뒤 이마를 때린 것으로 조사됐다.
다행히 피해자들 모두 크게 다치지는 않은 것으로 전해졌다.
경찰은 피해 신고를 접수한 뒤 CCTV 분석 등을 통해 용의자를 추적했고, 지난 18일 제주시 소재 A 씨 모친의 가게에서 A 씨를 검거했다.
A 씨는 처음에는 범행을 부인하다가 이후 범행을 시인한 것으로 전해졌다. 그는 정신적 질환이 있는 것으로 알려졌다.
경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위와 범행 동기 등을 조사하고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
