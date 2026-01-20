[대구판/게시판]대구 外

〈알림〉 대구 □NASA 앰배서더 폴 윤 교수 초청 과학특강―NASA의 우주 탐사와 성장하는 우주 경제=25일 오후 3∼5시 국립대구과학관. 미국 NASA와 국제우주정거장, 탐사 임무, 저지구궤도의 우주 경제. 과학관 홈페이지 사전 예약 또는 당일 선착순 참여.
□국민연금공단과 함께하는 노후준비 아카데미=2월 5∼26일 매주 목요일 오전 10시∼낮 12시 서부도서관. 선착순 20명.
□북구 창업놀이터 입주기업 모집=2026년 3월∼2027년 2월(연장 심사를 통해 1년 연장 가능, 최대 2년 입주). 공간 및 창업 프로그램 지원, 사업화 지원금 지원(기업당 최대 1000만 원). 19세 이상 39세 이하 예비 창업자 또는 창업 후 3년 미만 창업자 대상. 총 7개사(2인실 4개, 4인실 3개) 2월 6일까지 모집. 경북대 창업지원단 청년놀이터·창업놀이터 센터
경주 □찾아가는 중소기업 정책금융 설명회=2월 12일 오후 2∼4시 근로자종합복지관. 2026년 정책자금 변동사항, 자금 및 보증 추진 일정 등 안내 및 상담. 대구경북지방중소벤처기업청.
