인천시, 올해 695명 규모 공공일자리 사업 추진

인천에서 벌어지는 사건사고를 취재합니다.

인천시는 취업 취약계층의 생계를 돕기 위해 올해 695명 규모의 공공일자리 사업을 추진한다고 19일 밝혔다. 채용 인원은 인천 10개 구·군을 모두 합쳐 공공근로사업 420명과 지역공동체 일자리 사업 275명이다.



취업 취약계층에 단기 공공부문 일자리를 제공하는 공공근로사업은 정보화 추진, 공공서비스 지원, 환경정비, 안전관리 등 4개 분야를 중심으로 운영된다. 참여자들은 행정업무 보조와 공공시설 관리, 생활환경 개선 등의 업무를 하게 된다. 지역의 인적 자원을 활용해 문제를 해결하는 지역공동체 일자리 사업은 서민생활 지원형, 지역 기업 연계형 등 4가지 유형으로 추진된다.



공공일자리 사업 신청 자격은 만 18세 이상 인천 시민으로, 가구소득이 기준 중위소득 60% 이하이면서 재산 4억원 이하여야 한다. 시 관계자는 “이달 중 참여자를 모집해 다음 달부터 사업을 시작할 예정인데, 자세한 채용 인권과 세부 자격 요건 등은 각 구·군의 모집 공고를 확인하면 된다”며 “공공일자리 사업은 지역사회에 필요한 공공서비스와 공동체 기반을 강화하는 중요한 정책으로, 현장 수요에 맞게 탄력적으로 운영해 나가겠다”고 말했다.



