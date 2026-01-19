광주 “청년 임차보증금 이자 지원 신청하세요”

신규-갱신 계약자 총 70명 선정
광주시는 무주택 청년의 주거비 부담 완화를 위한 청년맞춤형 주택임차보증금 이자지원 사업 대상자를 모집한다고 18일 밝혔다.
1억원 한도 내에서 금리 2% 지원
사업은 청년이 전월세 임차보증금을 대출받을 때 발생하는 이자를 일부 지원하는 것이다. 시가 대상자를 선정하면 광주은행이 대출을 실행하고 한국주택금융공사가 대출을 100% 보증한다.
사업 대상자는 신규임차계약(예정)자 50명, 갱신임차계약자 20명으로 구분해 총 70명을 선정한다. 신규임차계약자는 19일부터 28일까지 모집하고 갱신임차계약자는 3월부터 11월까지 5회에 걸쳐 회차별 4명씩 모집한다. 2억 원 이하 전월세 임차보증금의 90% 이내로 최대 1억 원 한도 내에서 대출금리 2.5% 중 2%를 시가 지원한다.
권윤숙 광주시 청년정책과장은 “올해는 일정 요건 충족 때에는 취업준비생도 본인 소득으로 신청할 수 있는 예외기준을 신설하고 소득 산정 기준을 새롭게 정비해 청년들의 접근성을 높였다”고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
