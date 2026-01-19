충남 예술-관광 기관… “방문의 해 성공 이끌 것”

공공기관 협의체 회의 열어
충남도는 문화관광재단 대회의실에서 문화·예술·관광 분야 공공기관 간 소통과 협력을 강화하기 위한 ‘2026 제1차 공공기관 협의체 회의’를 개최했다고 18일 밝혔다.
콘텐츠 개발-문화 복지 논의
조일교 도 문화체육관광국장 주재로 진행된 이번 회의에는 충남역사문화연구원, 충남문화관광재단, 충남콘텐츠진흥원, 한국유교문화진흥원의 주요 관계자들이 참석해 올해 기관별 주요 업무 계획을 보고하고 협조 사항을 공유했다.
충남역사문화연구원은 국외 소재 문화유산 환수에 박차를 가하는 한편으로 충남 역사문화권 연구 활성화와 문화유산의 체계적인 보존·관리에 힘쓰기로 했다. 충남문화관광재단은 ‘2025-2026 충남 방문의 해’의 성공적인 마무리에 역량을 집중한다. 아울러 예술인 지원 확대와 도민의 문화 향유권 증대를 통해 문화 복지를 실현할 계획이다.
충남콘텐츠진흥원의 경우 지역 특화 콘텐츠 개발과 영상·영화 산업 육성에 매진하기로 했다. 특히 충남이 e스포츠 메카로 도약할 수 있도록 각종 대회를 개최하고, 현재 건설 중인 ‘이스포츠 상설경기장’을 연내 차질 없이 준공할 방침이다. 이 밖에 한국유교문화진흥원은 시대 흐름에 맞춘 유교 문화 대중화 프로그램을 운영하고, K유교 콘텐츠의 글로벌 확산과 ‘K헤리티지밸리’ 조성 사업 추진에 주력할 예정이다.
조 국장은 “도와 공공기관 간의 긴밀한 협력이 도민이 피부로 느낄 수 있는 실질적인 성과로 이어져야 한다”며 “기관마다 역할을 다해 삶의 질을 높이는 한 해를 만들어 가겠다”고 말했다.
