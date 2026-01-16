2층서 떨어진 대형 유리문…헬기조종사가 몸 던져 막았다

70항공정비대대 헬기 조종사 정오복 소령
“군인으로서 당연한 일 했을 뿐”

육군 헬기 조종사가 주택 2층에서 떨어지는 유리문을 몸을 던져 막아 지나던 행인을 구했다. 육군항공사령부 70항공정비대대 소속 정오복 소령. 육군항공사령부 제공
육군 헬기 조종사가 주택 2층에서 떨어지는 유리문을 몸을 던져 막아 지나던 행인을 구했다.

16일 육군에 따르면 미담의 주인공은 육군항공사령부 70항공정비대대 소속 정오복 소령(44)이다.

정 소령은 휴가 중이던 지난달 30일 오후 2시경 전북 익산시 영등동의 주택가를 지나다가 아찔한 상황을 목격했다.

2층 높이의 주택 외벽에서 성인 키만한 대형 유리문이 강풍에 불안하게 흔들리다가 떨어지고 만 것이다.

아래는 시민이 지나가고 있었다. 정 소령은 쏜살같이 몸을 던져 시민을 밀쳐내고 본인은 머리에 유리 파편을 맞았다.

병원 치료가 시급한 상황이었지만, 그는 놀란 시민을 먼저 걱정하며 안심시킨 것으로 알려졌다.

이 사연은 도움을 받은 시민이 지난 2일 국민신문고에 “고마운 군인을 꼭 찾아달라”고 글을 올리며 알려졌다.

육군항공사령부는 미담의 주인공이 정 소령임을 확인했다.

정 소령은 “당시에는 내가 다칠 수 있다고 생각할 겨를도 없었다”며 “눈앞의 시민을 보호하는 것은 군인으로서 당연한 행동”이라고 말했다.

육군항공사령부는 정 소령에게 사령관 표창을 수여하기로 했다.

박태근 기자 ptk@donga.com
