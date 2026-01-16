“겨울 날씨 20도…이거 맞아?” 1월 관측 사상 최고 기록

15일, 남부지방을 중심으로 기온이 크게 오르며 한겨울답지 않은 날씨가 나타났다. 일부 지역에서는 1월 기준 최고 기온 기록이 새로 쓰였다.
기상청은 이날 우리나라 북쪽을 통과한 기압골과 일본 남쪽 해상에 자리한 고기압 사이에서 온화한 공기가 유입되며 낮 기온이 평년 수준을 크게 웃돌았다고 설명했다. 이 영향으로 남부와 제주 곳곳에서 낮 기온이 15도를 넘겼다.
전라도와 경상도, 제주 일부 지역의 기온은 19도 안팎까지 상승했고, 울산 온산과 포항 구룡포, 제주 구좌 등에서는 20도를 웃돌았다.
대구의 낮 기온은 18도까지 올라갔으며, 경북 경산은 18.5도를 기록해 대구·경북 지역 가운데 가장 높은 수치를 보였다. 경주도 18.4도까지 기온이 올랐다. 대구기상청은 “이날 관측된 대구의 기온은 1907년 1월 기상 관측을 시작한 이후 가장 높은 수준”이라고 밝혔다. 종전 최고 기록은 2002년 1월 15일의 16.5도였다.
오후 4시 기준으로 1월 일최고기온 극값을 새로 경신한 지역도 잇따랐다. 충청권에서는 추풍령이 14.6도를 기록했고, 전라권에서는 보성군 18.3도, 고흥 17.8도가 관측됐다. 경상권에서는 창원 19도, 김해와 밀양 18.9도, 합천 18.6도, 산청 18.4도, 대구 18도, 포항 17.9도, 영천 17.2도 등으로 집계됐다.
제주도 역시 동부 지역을 중심으로 온화한 기온 분포를 보였다. 오후 5시 기준 구좌는 20.4도까지 오르며 가장 높은 기온을 나타냈고, 성산수산 19.6도, 성산(동부) 19.2도, 우도 19.1도, 서귀포(남부) 18.8도, 김녕 18.6도, 제주(북부) 18.5도 등이 뒤를 이었다.
기온 변화는 도심 풍경에서도 감지됐다. 대구 중구 동성로 일대에서는 두꺼운 외투를 벗어 들거나, 반소매 차림으로 거리를 걷는 시민들도 눈에 띄었다.
기상청은 대구와 제주를 중심으로 한 비교적 포근한 흐름이 당분간 이어질 것으로 전망했다. 다만 16일 아침에는 충남과 전라권을 중심으로 기온이 하루 사이 5~10도 가량 떨어지는 곳이 있겠고, 이후 대부분 지역의 아침 기온은 다시 영하권으로 내려갈 것으로 내다봤다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0