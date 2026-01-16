약국서 ‘쿵’ 쓰러진 80대, 시민·경찰이 살렸다

경찰이 쓰러진 80대 노인에 심폐소생술(CPR)을 하고 있는 모습. 경찰청 유튜브 갈무리
약국에서 쓰러진 80대 노인이 경찰과 시민의 신속한 대응과 심폐소생술(CPR)로 생명을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

경찰청은 15일 공식 유튜브 채널에 ‘약국에서 쿵. 쓰러진 시민에게 달려온 경찰관들’이라는 제목으로 1분 15초 분량의 영상 한 편을 올렸다. 사고는 지난달 22일 오전 9시 10분경 광주 남구 백운동의 한 약국에서 발생했다. 영상에 따르면 약국에 있던 80대 노인 A 씨는 갑자기 중심을 잃고 쓰러졌다. 이때 약국에 있던 시민 등은 119에 신고하거나 어르신 상태를 확인했다.

또다른 시민은 밖으로 뛰쳐나갔다가 인근에 있던 경찰을 발견하고 도움을 요청했다. 곧장 달려온 경찰은 A 씨의 상태를 확인한 뒤 기도를 확보했다. 또 입 안의 이물질을 제거하고 CPR을 실시했다. 계속된 시도 끝에 A 씨의 의식은 돌아왔다. 현장 구조에 나선 경찰관은 광주 남부경찰서 백운지구대 나지선·김경중 경장. 이들은 구급대원 도착 전까지 A 씨의 상태를 확인했다.

심폐소생술은 심정지나 호흡 정지로 생명이 위태로운 사람에게 인공적으로 혈액순환과 호흡을 유지해 주는 응급처치다. 심장이 멈춘 뒤 4분이 지나면 뇌 손상이 시작되고 10분을 넘기면 회생 가능성이 급격히 떨어진다. 이에 환자를 발견하는 즉시 상태를 확인한 후 심폐소생술을 시작해야 한다. 119구급대에 인계된 A 씨는 병원으로 옮겨져 건강을 회복한 것으로 전해졌다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
