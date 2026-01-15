97살에 ‘두쫀쿠’ 처음 맛본 할아버지…“고소해, 7000원 하겠다”(영상)

영상=유튜브 이구할아버지 채널

처음 접하는 낯선 음식을 주제로 자연스럽게 손녀와 대화하는 할아버지의 모습에 한 누리꾼은 “할아버지가 틀에 안 박히고 세상이 변하는 만큼 시대흐름을 잘 이해하고 자연스럽게 녹아들면서 손녀분이랑 얘기하고 노는 게 어색하거나 세대차이가 안 느껴져서 부럽다. 이거 진짜 큰 복”이라고 해 많은 누리꾼들의 공감을 받았다.