97살에 ‘두쫀쿠’ 처음 맛본 할아버지…“고소해, 7000원 하겠다”(영상)

최근 인기를 끌고 있는 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’를 처음 맛 본 97세 할아버지의 영상이 온라인에서 화제를 모았다.
유튜브 ‘이구할아버지’ 채널에는 14일 ‘두쫀쿠 드셔보셨나요?? 할아버지 인생 첫 두쫀쿠. 의외의 반응’이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상 속 할아버지는 손녀가 내민 두쫀쿠를 보며 “초콜릿이야? 두쫀쿠가 뭐야?”라고 물었다. “요즘 애들이 좋아하는 것”이라는 손녀의 설명에 두쫀쿠를 한 입 베어 문 할아버지는 “까만 건 좀 쌉쌀하고 안에 사각사각한 건 깨 같기도 하고 맛있네. 애들이 잘 먹겠네. 고소하고 맛있다”고 말했다.
“얼마일 것 같으냐”는 손녀의 질문에 할아버지는 “한 7000원 하겠다”며 실제 시세와 비슷한 가격을 말했다. 손녀가 “어떻게 알았느냐. 그 정도 맛이냐”고 묻자 할아버지는 “응 맛은 좋다. 너도 먹어봐”라며 손녀에게 두쫀쿠를 내밀었다.
해당 영상은 30만에 가까운 조회 수를 기록하며 많은 관심을 얻었다.
처음 접하는 낯선 음식을 주제로 자연스럽게 손녀와 대화하는 할아버지의 모습에 한 누리꾼은 “할아버지가 틀에 안 박히고 세상이 변하는 만큼 시대흐름을 잘 이해하고 자연스럽게 녹아들면서 손녀분이랑 얘기하고 노는 게 어색하거나 세대차이가 안 느껴져서 부럽다. 이거 진짜 큰 복”이라고 해 많은 누리꾼들의 공감을 받았다.
다른 누리꾼들도 “97세도 귀여울 수 있음을 증명하셨다. 심지어 가격트렌드에도 민감하신 센스까지 갖추셨다”, “할아버지 가격 듣고 비싸다고 안 하시고 멋지시다”, “훈훈하다. 할아버지 보고 싶어진다”, “할아버지의 다정한 말투에 볼 때마다 힐링된다. 건강하세요” 등 훈훈한 반응을 보였다.
할아버지의 손녀는 “전혀 예상하지 못한 반응에 너무 귀엽고 즐거웠던 순간을 기록해봤다. 저도 두쫀쿠는 처음이다. 줄 서서 사야 한다는 이야기에 계속 미루고 있었는데, 마침 베이킹이 취미인 지인이 만들어 선물로 주셨다”고 당시 상황을 설명했다.
이어 “‘이런 걸 왜 먹어’ 하실 줄 알았는데 너무 맛있게 드셔서 한 번 놀라고, 가격까지 딱 맞히셔서 또 한 번 놀랐다. 할아버지가 늘 젊게 사시는 이유는 마음만큼은 두쫀쿠를 즐기는 요즘 젊은이들과 닮아 있기 때문 아닐까”라며 “참 행복해지는 기록”이라고 덧붙였다.
