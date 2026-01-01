경주에 국내 첫 대중용 폴로 경기장 조성

경북 경주에 국내 최초로 폴로를 중심으로 한 관광단지가 조성된다. 귀족 스포츠로 불리는 폴로는 팀 경기로 선수들이 말을 타고 나무 막대로 작은 공을 상대 골대에 넣어 득점하는 경기다.
경북도와 경주시, ㈜루브루는 15일 안동시 경북도청에서 폴로파크 관광단지 설립을 위한 업무협약을 체결했다. 이날 협약식에는 이철우 경북도지사와 주낙영 경주시장, 사업 주체인 성호그룹의 손명익 회장(개발법인 루브루)이 참석했다. 폴로파크 관광단지는 경주시 서면 도계·서오·천촌리 일원 약 213만 ㎡ 부지에 조성된다. 국내 최초의 대중을 위한 폴로 경기장을 비롯해 18홀 규모의 골프장, 모노레일, 집라인, 스포츠 호텔, 콘도 등을 갖춘 체류형 복합 관광단지로 지어질 예정이다.
이번 협약에 따라 루브루는 3200억 원을 투자해 2030년까지 폴로파크 관광단지를 조성할 예정이다. 경북도와 경주시는 원활한 조성을 위해 인허가 등 행정 지원과 함께 향후 글로벌 VIP 사교 및 국제폴로대회 유치 등에 나설 예정이다. 이 도지사는 “고부가가치 관광단지 조성을 통한 민간 투자가 원활히 이뤄질 수 있도록 규제 개선과 행정 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0