119 통과하는 울산 교차로, 녹색불로 바뀐다

신호 일시 제어… 통행 3분 단축
119구급차처럼 1분 1초가 급한 긴급차량이 교차로를 지날 때마다 신호등이 녹색으로 변경되는 시스템이 울산 전역에서 가동된다.
울산소방본부는 ‘긴급차량 우선 신호체계’가 울산에서 전면 시행에 들어갔다고 15일 밝혔다. 이 체계는 긴급차량이 정차 없이 교차로를 통과할 수 있도록 출동 경로에 있는 교차로 신호를 일시적으로 제어하는 방식이다. 적용 대상은 울산시 전역의 1803개 교차로다. 적용 차량은 소방 펌프차, 구조차, 구급차 등 긴급차량 94대다.
울산소방본부는 지난달 초 외부 전문업체와 합동으로 신호체계 시행 예상 효과를 분석한 결과, 교차로 통행 시간은 평균 2분 57초 단축되고 평균 운행 속도는 시속 22.8km 빨라지는 것으로 나타났다고 설명했다. 이어 2주간 시범 운영을 거쳐 이달부터 전면 도입했다.
울산소방본부 관계자는 “재난 현장 도착시간을 획기적으로 단축해 신속한 초기 대응으로 인명과 재산 피해 방지에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
