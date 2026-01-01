“울릉도 100년 책임질 수산-관광업 개발해야”

경북도-한동대 ‘1회 혁신 심포지엄’
경북도 환동해전략기획단과 한동대는 14일 포항 라한호텔에서 ‘제1회 울릉도 지속 가능한 미래 전략과 해양 바이오 혁신 심포지엄’을 열었다.
이날 행사는 ‘울릉도의 자연생태 자원을 기반으로 한 해양·생태·관광 융합 생태계 구축과 지속 가능한 미래 전략’을 주제로 진행했다. 전경수 서울대 명예교수를 비롯한 한국해양과학기술원, 해양 바이오 분야 전문가 등이 참여했다.
한동대는 울릉도의 부족한 교육 여건과 인구 감소 문제를 해결하기 위해 글로컬 대학 사업의 하나로 울릉캠퍼스 설립을 추진하고 있다. 이 심포지엄을 통해 경북도와 함께 울릉도의 풍부한 해양생물자원을 활용한 해양 바이오 분야 연구개발 과제를 발굴하고 미래 발전 전략을 구상할 계획이다.
전 명예교수는 기조 강연에서 “앞으로 울릉도의 100년을 위해서 지속 가능한 수산업과 관광산업을 개발해야 한다. 인간과 환경 사이에 단순한 소비를 넘어 문화적 의미를 담아야 할 것”이라고 말했다.
첫 번째 세션에서는 기후 위기 속 지속 가능한 울릉도의 대응 방향에 대해 김윤배 울릉도·독도 해양 연구기지 대장의 발제와 ‘빅데이터를 통한 지역사회 현안 해결’을 주제로 이철용 한국해양과학기술원 빅데이터 AI센터장의 발표가 이어졌다.
두 번째 세션은 황청연 서울대 교수와 조장천 인하대 교수, 권개경 한국해양과학기술원 책임연구원이 나서 울릉도와 환동해의 해양생태계 현황과 생물다양성, 해양미생물을 활용한 환경 진단을 소개했다.
마지막 세션에서는 해양생물자원을 바탕으로 해양 미생물과 해양 바이오 기반 기능성 소재 및 신산업 창출, 산학연 협력 전략에 대해 오철홍 한국해양과학기술원 제주바이오연구센터장과 이연주 책임연구원, 오동찬 서울대 교수가 설명했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0