KT 등에 폭파 협박 릴레이, 10대의 ‘스와팅’이었다

방송사·KTX에도 협박…잡고보니 10대
KT, SBS, MBC 등 국내 주요 기업들을 대상으로 한 연쇄적인 폭파 협박글을 올린 10대가 경찰에 붙잡혔다.
사이 안좋은 사람 곤란하게 할 목적으로
명의 도용해 공권력 부르는 ‘스와팅’ 자백
경기 분당경찰서는 A 군을 공중협박 혐의로 조사하고 있다고 14일 밝혔다.
A 군은 지난 5일부터 11일까지 KT분당 사옥과 강남역, 부산역, MBC등 6곳을 폭파하겠다는 협박글을 올린 혐의를 받고 있다.
그는 지난 5일 KT휴대전화 개통 상담 게시판에 “분당 KT사옥에 폭탄을 설치했고, 오후 9시에 폭파하겠다. 100억원을 입금하지 않으면 칼부림하겠다”는 글을 올렸다.
당시 그는 자신을 ‘김○○’이라고 밝히며 같은 명의 토스뱅크 계좌번호를 기재하기도 했다.
A 군의 협박은 여기서 멈추지 않았다. 그는 강남역, 천안아산역·SBS·MBC 등을 상대로도 폭파 협박을 했다. 그는 각 협박 글에서 “KTX에 탔는데 승무원이 물을 주지 않는다. 역사를 폭파하겠다” “편파 방송에 대해 사과하지 않으면 방송국을 폭파하겠다” 등 내용을 적었다.
당시에는 이들 사건 간에 연관성이 크게 나타나지 않았으나, 경찰에 붙잡힌 A 군이 혐의를 자백하면서 모두 A 군의 소행인 사실이 드러났다.
그는 별다른 인증 절차 없이 글을 쓸 수 있는 인터넷 사이트 게시판을 골라 범행한 것으로 전해졌다. 또 가상사설망(VPN) 우회를 통해 해외IP를 이용해 협박 글을 썼던 것으로 조사됐다.
메신저 앱 ‘디스코드’(Discord)에서 활동하던 A 군은 다른 디스코드 이용자 ‘김○○’과 사이가 틀어지자 그를 곤란하게 할 목적으로 명의를 도용해 스와팅을 한 것으로 파악됐다.
스와팅이란 특정 대상자를 괴롭힐 목적으로 공권력을 출동시키도록 하는 범죄를 의미한다. 이 같은 허위 신고 범죄는 ‘디스코드’ 상에서 유행처럼 번지고 있는 것으로 알려졌다. 특히 10대들을 중심으로 스와팅 범죄가 확산하고 있다.
A 군은 경찰 조사에서 “여행 경비를 벌기 위해서 스와팅을 했다”는 취지로 진술했다. 그는 롯데월드, 동대구역, 수원역, 운정중앙역, 모 중학교 등을 대상으로 추가로 범행했다고 자백했다.
경찰은 자세한 사건 경위 등을 조사 중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
