경기남부경찰청-경기문화재단, SNS 퀴즈 이벤트

ESG 실천 홍보… 12∼18일 진행
경기남부경찰청과 경기문화재단은 12일부터 18일까지 ESG(환경, 사회, 지배구조) 실천을 주제로 한 소셜네트워크서비스(SNS) 퀴즈 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.
이번 행사는 친환경 에너지 기반 치안 장비인 ‘팔달봇’을 운영 중인 경기남부청과, 문화예술 공공기관 가운데 처음으로 ESG 경영을 선언한 경기문화재단이 공동으로 마련했다.
팔달봇은 화성행궁 일대에 배치된 순찰 로봇으로 4방향 폐쇄회로(CC)TV와 불꽃 감지 센서 등 인공지능(AI) 기능을 통해 비명과 낙상 사고 등을 감지하고 관련 정보를 관제센터와 인근 파출소에 전달한다.
경기남부청은 공식 인스타그램 계정을 통해 순찰 로봇 이름을 맞히는 퀴즈를 진행하고, 경기문화재단은 ESG 핵심 가치인 환경, 사회, 지배구조를 주제로 한 퀴즈를 낸다.
게시물에 정답을 남기고 ‘함께 지구를 지키고 싶은 친구’를 태그하면 21일 추첨을 통해 텀블러 등 경품을 제공한다. 황창선 경기남부청장은 “공공기관이 협업해 ESG 가치를 알리고 시민과 소통하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
이경진 기자 lkj@donga.com
