서울시, 與-전장연 간담회에 “선거앞 갈라치기 정치 중단하라”

서울시장 출마를 준비하는 더불어민주당 국회의원들이 전국장애인차별철폐연대(전장연)와 손잡고 오세훈 서울시장과 서울시 장애인 정책을 비판하자, 서울시가 즉각 “시의 장애인 정책 추진 노력을 지방선거에 이용하기 위해 폄훼하는 무책임한 선동을 중단하라”며 반발했다.
9일 서울시는 이민경 대변인 명의의 성명서를 통해 “민주당 국회의원들과 전장연의 간담회에서 민주당 일부 국회의원들이 서울시의 장애인 정책에 대해 사실관계를 제대로 확인하지도 않은 채, 오로지 정치적 이익을 위해 서울시의 노력을 왜곡하고 비하하는 발언을 쏟아내고 있는 것에 대해 강력한 유감을 표한다”고 밝혔다.
앞서 이날 오전 국회에서 민주당 김영배 의원(재선) 주재로 열린 ‘전장연과의 대화’ 간담회에서 참석자들은 “오 시장이 지하철역 승강기 설치를 완료했다고 발표했지만, 한국철도공사(코레일) 관할 역사는 빠뜨렸다”, “오 시장이 전장연의 지하철 시위를 이유로 장애인 관련 일자리 400개를 없앴다”고 주장했다. 해당 간담회에는 박홍근 서영교(4선) 박주민(3선) 전현희(재선) 의원 등이 참석했다.
서울시는 이들의 주장에 대해 조목조목 반박했다. 이 대변인은 코레일 소관 지하철역 승강기 미설치에 관해 “서울교통공사 등 서울시 관할 전체 338개 역사는 2025년 12월부로 ‘1역사 1동선’ 확보를 100% 완료한 게 맞다”며 “서울시의 행정 권한 밖의 일을 가지고 마치 서울시의 과오인 양 호도하는 것은 정치적 공격일 뿐”이라고 지적했다. 이어 “정부가 못하고 있는 일에 대해 전장연을 내세워 서울시를 공격하는 민주당 국회의원들의 정치적 행동을 시민들은 똑똑히 지켜볼 것”이라고 덧붙였다.
장애인 일자리 축소 의혹에 관해서는 “전장연과 일부 의원들이 주장하는 ‘400명 일방적 해고’는 행정 체계를 무시한 선동적 표현”이라며 “해당 사업은 1년 단위 보조금 사업으로 계약 기간이 종료됨에 따라 사업이 종료된 것이지 해고가 아니다”라고 밝혔다.
이어 “일부 일자리는 전장연 시위참가비 지급 수단으로 활용되면서 오히려 시민들의 부정적 인식을 확산시키고 본래 취지를 퇴색시킨다는 지적이 많았다”며 “민주당은 전장연에 대한 시위참가비 지원을 서울시가 지속해야 한다는 것인가”라고 되물었다.
이 대변인은 이번 민주당의 간담회에 대해 “사실관계를 왜곡하여 오히려 시민과 장애인을 갈라치기 하는 나쁜 정치”라고 비판했다. 그는 “서울시는 앞으로도 정치적 공세에 흔들리지 않고, 오직 서울 시민과 장애인 당사자의 행복권을 위해 묵묵히 제 할 일을 다할 것”이라고 강조했다.
한편 전장연 측은 7일부터 ‘지하철 탑승 시위’를 일시 중단한 채 정치권에 요구사항을 전달하고 추후 이행 상황을 지켜본 뒤 지방선거 이후 시위를 재개할지 결정할 방침이다.
