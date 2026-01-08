부산, ‘북극항로 핵심’ 美 앵커리지시와 협정

부산시는 미국 알래스카주 최대 항만 도시인 앵커리지시와 우호 협력 도시 협정을 체결했다고 7일 밝혔다.
이 자리에는 박형준 부산시장과 수잰 라프랑스 앵커리지 시장이 참석했다. 두 시장은 이날 각 도시가 가진 지리적 이점과 산업적 공통점을 바탕으로 항만·물류, 관광, 문화, 에너지·천연자원, 인적 교류 등 다양한 분야에서 협력할 것을 약속했다.
부산시가 북미 북극권 지역과 우호 협력 협정을 맺은 것은 이번이 처음이다. 이번 협정은 부산항과 돈영 알래스카항(옛 앵커리지항) 간의 네트워크를 강화하고, 향후 부산의 북극항로 개척을 위한 전략적 동반 관계를 구축하는 데 중요한 계기가 될 것으로 시는 보고 있다. 앵커리지는 북미와 아시아를 잇는 항공·해상 물류의 요충지다.
박 시장은 “앵커리지는 북미의 관문이자 무한한 잠재력을 가진 도시로, 이번 우호 협력 체결은 부산이 글로벌 허브 도시로 도약하는 데 중요한 전환점이 될 것”이라며 “실질적인 경제적 이익과 일자리 창출로 이어지는 비즈니스 중심의 교류를 펼쳐 나가겠다”고 말했다.
협정 체결 이후 박 시장 등 부산시 대표단은 알래스카 주정부 앵커리지 사무소를 방문해 마이크 던리비 알래스카 주지사와 면담을 갖고 양측 간 포괄적 경제 협력 방안 등을 논의했다.
강성명 기자 smkang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0