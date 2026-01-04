인천공항 연결하는 제3연륙교 5일 개통

4월부터 인천시민 통행료 무료 추진
인천 중구 영종도와 육지를 잇는 세 번째 해상교량인 제3연륙교가 5일 개통한다.
4일 시에 따르면 2021년 12월 7677억 원을 들여 착공한 제3연륙교는 길이 4.68㎞, 폭 30m(왕복 6차로) 규모로 건설됐으며 영종도와 서구 청라국제도시를 연결한다. 자전거도로와 보행로도 설치됐다. 해발 184.2m 높이의 주탑 전망대는 세계 최고 해상교량 전망대로 기네스북에 등재됐다. 4월 개장하는 전망대에는 관광객이 안전 장비를 착용하고 교량 밑이 훤히 보이는 외부 공간을 걷는 ‘엣지 워크’도 설치될 예정이다. 제3연륙교 하부에 마련된 친수공간에서 인천 앞바다를 볼 수 있으며 바다 영화관으로 불리는 ‘미디어파사드’가 설치된다.
시는 제3연륙교가 개통되면 인천국제공항과 수도권 서부지역의 접근성이 좋아지고 영종도와 청라국제도시의 투자유치가 활성화할 것으로 기대한다. 제3연륙교가 단순한 교통 인프라를 넘어 인천의 새로운 랜드마크가 될 수 있도록 각종 관광 콘텐츠를 도입할 계획이다.
통행료는 편도 2000원(소형차 기준)이며 영종도와 청라국제도시, 옹진군 북도면 주민은 통행료를 내지 않아도 된다. 4월부터는 모든 인천시민이 무료로 통행하는 방안을 추진하고 있다.
